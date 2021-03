Milan, Ibrahimovic potrebbe rientrare contro lo United (Di martedì 9 marzo 2021) C’è ottimismo in casa Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare disponibile per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì sera all’Old Trafford. Lo staff medico rossonero, infatti, non ha riscontrato ulteriori problemi per lo svedese che sta lavorando per essere presente contro la sua ex squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) C’è ottimismo in casa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatantornare disponibile per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa Leagueil Manchester, in programma giovedì sera all’Old Trafford. Lo staff medico rossonero, infatti, non ha riscontrato ulteriori problemi per lo svedese che sta lavorando per essere presentela sua ex squadra. SportFace.

