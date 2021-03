Milan, Gazidis presente a Milanello in vista del Manchester United (Di martedì 9 marzo 2021) Il Milan si allena a Milanello in vista del big match di giovedì, quando all’Old Trafford sarà contrapposto al Manchester United. Presenti col fine di supportare i giocatori anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare; squadra poi in campo, sul centrale, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcune esercitazioni tecniche, eseguite con l’ausilio delle sponde elastiche. Al termine di queste, Stefano Pioli ha dato il via alla parte tattica dell’allenamento odierno. Partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, mercoledì 10 marzo, prevede l’allenamento di rifinitura al mattino: poi ci sarà la partenza per la volta di Manchester. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Ilsi allena aello indel big match di giovedì, quando all’Old Trafford sarà contrapposto al. Presenti col fine di supportare i giocatori anche Ivan, Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare; squadra poi in campo, sul centrale, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcune esercitazioni tecniche, eseguite con l’ausilio delle sponde elastiche. Al termine di queste, Stefano Pioli ha dato il via alla parte tattica dell’allenamento odierno. Partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, mercoledì 10 marzo, prevede l’allenamento di rifinitura al mattino: poi ci sarà la partenza per la volta di. SportFace.

