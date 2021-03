Mila Kunis sarà la protagonista di “Luckiest Girl Alive” (Di martedì 9 marzo 2021) Mila Kunis reciterà nell’adattamento del bestseller di Jessica Knoll “Luckiest Girl Alive”: il film uscirà per Netflix L’autrice Jessica Knoll sta scrivendo la sceneggiatura di Luckiest Girl Alive ispirandosi al suo omonimo bestseller incluso nella lista del New York Times nel 2015. Il romanzo ha venduto più di un milione di copie ed è stato tradotto in 38 lingue.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021)reciterà nell’adattamento del bestseller di Jessica Knoll “”: il film uscirà per Netflix L’autrice Jessica Knoll sta scrivendo la sceneggiatura diispirandosi al suo omonimo bestseller incluso nella lista del New York Times nel 2015. Il romanzo ha venduto più di un milione di copie ed è stato tradotto in 38 lingue.… L'articolo Corriere Nazionale.

