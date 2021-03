Microsoft: “solo alcuni giochi Bethesda saranno esclusiva Xbox” (Di martedì 9 marzo 2021) Microsoft, dando il benvenuto ufficiale nel team a Bethesda, ha parlato, in minima parte, dei giochi esclusivi dello studio per Xbox Quando Microsoft ha annunciato l’acquisizione di ZeniMax, la società madre di Bethesda, molti giocatori erano preoccupati di cosa ciò avrebbe significato per alcuni dei loro franchise videoludici preferiti. Ora che l’acquisizione è ufficiale, la società di Xbox ha fornito ai giocatori un’idea di cosa significa questa mossa per i giochi Bethesda previsti come esclusive sulla propria piattaforma di gioco. Microsoft: “l’esclusività dei giochi Bethesda sarà valutata caso per caso” Per quanto riguarda Doom, Fallout, The Elder Scrolls e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 marzo 2021), dando il benvenuto ufficiale nel team a, ha parlato, in minima parte, deiesclusivi dello studio perQuandoha annunciato l’acquisizione di ZeniMax, la società madre di, molti giocatori erano preoccupati di cosa ciò avrebbe significato perdei loro franchise videoludici preferiti. Ora che l’acquisizione è ufficiale, la società diha fornito ai giocatori un’idea di cosa significa questa mossa per iprevisti come esclusive sulla propria piattaforma di gioco.: “l’esclusività deisarà valutata caso per caso” Per quanto riguarda Doom, Fallout, The Elder Scrolls e ...

tuttoteKit : #Microsoft: 'solo alcuni giochi #Bethesda saranno esclusiva Xbox' #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Non solo Surface Laptop 4, in arrivo una nuova webcam Microsoft e altri accessori - WindowsBlogIta : Non solo Surface Laptop 4, in arrivo una nuova webcam Microsoft e altri accessori - RpgBox77 : @Nicco2D @MX_Thor85 @maguzzolo Va bene anche se lo toglie Microsoft, il problema è che Microsoft non lo toglie. I… - RpgBox77 : @Nicco2D @MX_Thor85 @maguzzolo Ok ma è Microsoft che mette l'utenza in questa situazione. Non chiarisce mai niente,… -