“Mi sono rifatto addome, fianchi, collo…”. Il simpatico volto della tv si mostra così: “Non mi vergogno” (Di martedì 9 marzo 2021) Rivoluzione estetica totale per il giovane cantante diventato famoso per aver trionfato, all’età di 14 anni, al talent show per giovani promesse canore Io canto. La drasticità dell’intervento non lascia spazio alle interpretazioni. Cristian Imparato si è mostrato nella condizione appena conseguente all’operazione di chirurgia estetica, con il volto bendato e tumefatto. La scelta del talento venticinquenne è avvenuta proprio per dei problemi di identificazione nell’aspetto naturale che aveva. L’eccessivo gonfiore che Cristian Imparato vedeva su tutto il corpo e i lineamenti facciali, lo ha portato ad effettuare una serie di interventi estremi, che di certo lo renderanno totalmente differente rispetto a prima. Cristian Imparato ha comunicato il tutto via Instagram, attraverso le stories. “È andata! Credo di non aver mai postato foto peggiore, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 9 marzo 2021) Rivoluzione estetica totale per il giovane cantante diventato famoso per aver trionfato, all’età di 14 anni, al talent show per giovani promesse canore Io canto. La drasticità dell’intervento non lascia spazio alle interpretazioni. Cristian Imparato si èto nella condizione appena conseguente all’operazione di chirurgia estetica, con ilbendato e tumefatto. La scelta del talento venticinquenne è avvenuta proprio per dei problemi di identificazione nell’aspetto naturale che aveva. L’eccessivo gonfiore che Cristian Imparato vedeva su tutto il corpo e i lineamenti facciali, lo ha portato ad effettuare una serie di interventi estremi, che di certo lo renderanno totalmente differente rispetto a prima. Cristian Imparato ha comunicato il tutto via Instagram, attraverso le stories. “È andata! Credo di non aver mai postato foto peggiore, ...

