“Mi ha denunciata”. Rosalinda Cannavò, brutte notizie dopo il GF Vip. Ma lei non si pente di quello che ha fatto (Di martedì 9 marzo 2021) Rosalinda Cannavò è stata querelata. Lo ha confermato lei stessa nel corso della lunga intervista concessa a Barbara D’Urso nell’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la D’Urso. Puntata appunto dedicata in larga parte agli ex protagonisti del quinto GF Vip. L’attrice siciliana, che è entrata nella Casa col suo nome d’arte Adua Del Vesco ed è uscita fidanzata con Andrea Zenga, è stata una grande protagonista del reality show che si è concluso la scorsa settimana, dopo quasi sei mesi. Dal rapporto turbolento con Dayane Mello, con la quale ormai sembra esserci un gelo siderale, ai dubbi sul fidanzato Giuliano fino alla storia d’amore sbocciata nella Casa con il figlio dell’ex portiere Walter Zenga. E anche se è uscito presto dal gioco, tra i concorrenti di questa lunghissima edizione del GF Vip c’era anche il suo ex, Massimiliano ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è stata querelata. Lo ha confermato lei stessa nel corso della lunga intervista concessa a Barbara D’Urso nell’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la D’Urso. Puntata appunto dedicata in larga parte agli ex protagonisti del quinto GF Vip. L’attrice siciliana, che è entrata nella Casa col suo nome d’arte Adua Del Vesco ed è uscita fidanzata con Andrea Zenga, è stata una grande protagonista del reality show che si è concluso la scorsa settimana,quasi sei mesi. Dal rapporto turbolento con Dayane Mello, con la quale ormai sembra esserci un gelo siderale, ai dubbi sul fidanzato Giuliano fino alla storia d’amore sbocciata nella Casa con il figlio dell’ex portiere Walter Zenga. E anche se è uscito presto dal gioco, tra i concorrenti di questa lunghissima edizione del GF Vip c’era anche il suo ex, Massimiliano ...

