METEO Italia. Pausa anticiclonica in vista dopo il maltempo, ma non durerà (Di martedì 9 marzo 2021) METEO SINO AL 15 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una perturbazione interessa parte dell'Italia Centro-Meridionale, con precipitazioni localmente copiose. I contrasti sono acuiti dall'aria fredda nuovamente risucchiata dall'Europa Nord-Orientale verso le regioni adriatiche, con il ritorno della neve fino a quote medio-basse lungo i rilievi della dorsale appenninica centrale. Il maltempo si è intensificato per via di un relativo minimo di bassa pressione che si è scavato tra la Sardegna ed il Mar Tirreno. Come già accennato, la circolazione di bassa pressione è alimentata dall'aria fredda richiamata dal Nord Europa fin sul Mediterraneo. Il Nord Italia resta invece completamente ai margini e con un tempo più asciutto. Il contesto perturbato attuale è favorito dall'anticiclone che l'anticiclone si è ritirato in ...

