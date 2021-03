Meteo, altro che primavera: arriva il peggio dell’inverno, temperature gelide (Di martedì 9 marzo 2021) Previsioni Meteo per marzo 2021: arriva ondata di freddo intenso proprio con l’entrata della primavera Previsioni Meteo per marzo 2021: ondata gelidaFebbraio ci aveva illuso. Con le sue giornate calde e il sole che la faceva da padrone ci siamo convinti che l’inverno fosse ormai finito e che la primavera generosa fosse arrivata in anticipo. Ma non è così. Quella di febbraio è stato solo un piccolo assaggio di bella stagione. Le previsioni Meteo di marzo parlano chiaro: siamo ancora in pieno inverno. Della primavera non c’è traccia e anche allungando lo sguardo verso la fine del mese, ovvero quando ufficialmente entra all’equinozio, non si vede. Anzi dovremo fare i conti nei prossimi giorni con una recrudescenza ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Previsioniper marzo 2021:ondata di freddo intenso proprio con l’entrata dellaPrevisioniper marzo 2021: ondata gelidaFebbraio ci aveva illuso. Con le sue giornate calde e il sole che la faceva da padrone ci siamo convinti che l’inverno fosse ormai finito e che lagenerosa fosseta in anticipo. Ma non è così. Quella di febbraio è stato solo un piccolo assaggio di bella stagione. Le previsionidi marzo parlano chiaro: siamo ancora in pieno inverno. Dellanon c’è traccia e anche allungando lo sguardo verso la fine del mese, ovvero quando ufficialmente entra all’equinozio, non si vede. Anzi dovremo fare i conti nei prossimi giorni con una recrudescenza ...

