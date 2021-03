Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo: nel mirino il nuovo gioiello argentino (Di martedì 9 marzo 2021) Mercato Juventus – Non ci sono dubbi sulla volontà della società bianconera di rimanere al top sia in Italia che in Europa. Per farlo c’è bisogno dell’arrivo di grandi campioni, vero, ma anche giovani innesti che possano crescere e sbocciare in prima squadra. Operazione che la Juventus sta già facendo da anni, anche grazie al lavoro dell’Under 23 che quest’anno ha consentito a Pirlo di promuovere diversi ragazzi nella sua rosa. Da Frabotta a Fagioli, giovani interessanti in rampa di lancio per il futuro. Mercato Juventus, occhi sul giovane argentino Come riporta Goal, a quanto pare la Juventus avrebbe messo gli occhi su un giovane talento argentino, ovvero Luka Romero. Entrato nella storia della Liga perchè lo scorso anno ha esordito con il Mallorca ed ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 marzo 2021)– Non ci sono dubbi sulla volontà della società bianconera di rimanere al top sia in Italia che in Europa. Per farlo c’è bisogno dell’arrivo di grandi campioni, vero, ma anche giovani innesti che possano crescere e sbocciare in prima squadra. Operazione che lasta già facendo da anni, anche grazie al lavoro dell’Under 23 che quest’anno ha consentito a Pirlo di promuovere diversi ragazzi nella sua rosa. Da Frabotta a Fagioli, giovani interessanti in rampa di lancio per il futuro., occhi sul giovaneCome riporta Goal, a quanto pare laavrebbe messo gli occhi su un giovane talento, ovvero Luka Romero. Entrato nella storia della Liga perchè lo scorso anno ha esordito con il Mallorca ed ...

