Meghan Markle parla: “I reali temevano che la pelle di Archie fosse troppo scura. Ho pensato al suicidio. Kate mi ha fatta piangere” (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle parla di razzismo a Buckingham Palace Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla famiglia reale inglese. Nelle ultime ore, infatti, sono state diffuse le tanto attese dichiarazioni di Meghan Markle e il Principe Harry fatte attraverso una lunga intervista con Oprah. L’attrice americana ha detto che all’interno di Buckingham Palace c’è del razzismo vero e proprio. Sembra, stando alle parole della ragazza, che alcuni membri della famiglia reale fossero preoccupati che il colore della pelle del piccolo Archie, fosse troppo scuro. “I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021)di razzismo a Buckingham Palace Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla famiglia reale inglese. Nelle ultime ore, infatti, sono state diffuse le tanto attese dichiarazioni die il Principe Harry fatte attraverso una lunga intervista con Oprah. L’attrice americana ha detto che all’interno di Buckingham Palace c’è del razzismo vero e proprio. Sembra, stando alle parole della ragazza, che alcuni membri della famiglia realero preoccupati che il colore delladel piccoloscuro. “Idel colore delladi. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere ...

