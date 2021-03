Meghan e Harry da Oprah, la stampa GB choc: «Si autocommiserano evocando razzismo e tentazioni suicide». Ira social: «Via il titolo» (Di martedì 9 marzo 2021) «Qualunque cosa la famiglia reale si aspettasse, questo è peggio». L’intervista bomba di Harry e Meghan alla tv americana lascia sotto un treno i media britannici e se le reazioni non sono unanimi, la sintesi del Times è condivisa da tutti. Fra i giudizi più favorevoli ai duchi di Sussex e più critici verso la corte, spiccano quelli del progressista Guardian. Mentre la stampa di destra, in primis i tabloid, a cui Harry contesta direttamente toni «razzisti», puntano l’indice contro i due ribelli: accusati di aver voluto «bruciare i ponti» con casa Windsor. Sul popolare e populista Daily Mail il commentatore reale Robert Jobson sentenzia che i duchi sono «terribilmente ossessionati» dal vittimismo e «si autocommiserano» evocando il razzismo contro l’ex attrice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 9 marzo 2021) «Qualunque cosa la famiglia reale si aspettasse, questo è peggio». L’intervista bomba dialla tv americana lascia sotto un treno i media britannici e se le reazioni non sono unanimi, la sintesi del Times è condivisa da tutti. Fra i giudizi più favorevoli ai duchi di Sussex e più critici verso la corte, spiccano quelli del progressista Guardian. Mentre ladi destra, in primis i tabloid, a cuicontesta direttamente toni «razzisti», puntano l’indice contro i due ribelli: accusati di aver voluto «bruciare i ponti» con casa Windsor. Sul popolare e populista Daily Mail il commentatore reale Robert Jobson sentenzia che i duchi sono «terribilmente ossessionati» dal vittimismo e «siilcontro l’ex attrice ...

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - c4nyonlune : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che distruggono la royal family e ci danno del materiale per le prossime stagioni di The Crown dove Megh… - Lukazzu : @PornoNoblogs @Brunomgiordano -