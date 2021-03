Meghan e Harry | Buckingham Palace replica alle accuse di razzismo | «Rattristati | saranno sempre molto amati»

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito, la regina Elisabetta: 'Rattristata per le difficoltà di Harry e Meghan' #MeghanMarkle - AndraMoiEnepemu : Meghan Markle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana) -

Il comunicato si conclude spiegando che "e Archie", il primogenito della coppia, "saranno sempre membri amati della nostra famiglia". Articolo in aggiornamento...La regina Elisabetta si è detta "rattristata" per le parole dei duchi di Sussex,, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana. .Buckingham Palace ha rotto il silenzio, dopo l’esplosiva intervista a Oprah Winfrey rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle. Issues raised by Harry and Meghan ..."Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia". Lo ha sottolineato la regina Elisabetta II in un comunicato alla luce dell'intervista ...