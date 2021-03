Meadow Walker | la figlia di Paul Walker sfila in passerella da Givenchy alla Paris Fashion Week

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021)ha aperto domenica lata. La 22enne,dell’attoremorto in un tragico incidente nel 2014 e di Rebecca Soteros, ha intrapreso nel 2017 la carriera nel mondo della moda e, dopo il debutto qualche settimana fa sul catwalk di Porenza SchoulerSettimana della Moda di New York, si è conquistata l’apertura della Fall/Winter 2021 di, davanti addirittura a Bella Hadid. “Un debutto esclusivo. Apertura della FW21 di”, ha commentato la giovane condividendo su Instagram una clip dellata. “Grazie Matt per il tuo ...