Maxi frode all’Iva da 18 milioni di euro | indagato un professionista romano | ecco il piano truffaldino

(Di martedì 9 marzo 2021) Un amministratore ‘occulto’ di due società ed un sequestro preventivo di circa 18di(tra beni, disponibilità finanziarie e partecipazioni societarie), questa l’esecuzione emessa dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova. L’amministratore occulto è risultato essere titolare di fatto di uno studio contabile a Roma, che usava le due società come ‘filtro’ per unacarosello, realizzata grazie al coinvolgimento di vari prestanome e soggetti compiacenti. Leggi anche: Truffe e illeciti nei centri di accoglienza per immigrati: 3 arresti e sequestri per un milione diLe indagini Le investigazioni, avviate in concomitanza con una serie di verifiche fiscali, hanno permesso ai militari della Compagnia di Este di riscontrare la presenza di un gruppo criminale, che, attraverso la sistematica evasione ...