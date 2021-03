Maurizio Costanzo senza freni su Federica Panicucci, “ Lascerà Mattino 5? Si è visto cosa è successo quando …” (Di martedì 9 marzo 2021) L’indiscrezione è arrivata ormai da diversi giorni, ma al momento non ci sarebbe nessuna certezza al riguardo. A parlarne però è stato anche Maurizio Costanzo, il quale è intervenuto su queste voci, dicendo la sua. Ma cosa ha dichiarato il marito di Maria De Filippi? Federica Panicucci fuori da Mattino 5? L’indiscrezione Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle ultime settimane si è tanto parlato di un possibile abbandono di Federica Panicucci a Mattino 5. La conduttrice è al timone di questa trasmissione ormai da tanti anni, ma la prossima stagione, potrebbe non esserci più. cosa c’è di vero in questa notizia, che ha sorpreso indubbiamente il pubblico televisivo? La notizia è trapelata proprio in questi ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 marzo 2021) L’indiscrezione è arrivata ormai da diversi giorni, ma al momento non ci sarebbe nessuna certezza al riguardo. A parlarne però è stato anche, il quale è intervenuto su queste voci, dicendo la sua. Maha dichiarato il marito di Maria De Filippi?fuori da5? L’indiscrezione Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle ultime settimane si è tanto parlato di un possibile abbandono di5. La conduttrice è al timone di questa trasmissione ormai da tanti anni, ma la prossima stagione, potrebbe non esserci più.c’è di vero in questa notizia, che ha sorpreso indubbiamente il pubblico televisivo? La notizia è trapelata proprio in questi ...

