Mattarella vaccinato stamattina. L'Italia produrrà lo Sputnik russo

TeresaBellanova : Il presidente #Mattarella si è vaccinato questa mattina allo Spallanzani. Vederlo seduto in attesa circondato dall… - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - marcodimaio : Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato allo Spallanzani di Roma; ha atteso che arrivasse il proprio turno… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marcodimaio: Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato allo Spallanzani di Roma; ha atteso che arrivasse il proprio turno senza s… - silvanamuscella : L’eleganza di Mattarella e’ unica, in fila con gli altri! Covid, Mattarella vaccinato allo Spallanzani: ha ricevut… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella vaccinato

Finalmente, il Capo dello Stato Sergio, 79 anni di età e sulle spalle una responsabilità istituzionale enorme, è stato. Ha atteso d'essere convocato, si è messo in fila allo Spallanzani come un cittadino qualunque e, ...La sfida con il virus si può vincere solo con un' immunizzazione di massa, per questo il governo punta ad un' accelerazione. Un'azienda italiana pronta a fornire 10 milioni di dosi fino a gennaioIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccin ...Avviate le verifiche sul vaccino russo per poi iniziare la produzione nel nostro Pese. Da aprile la campagna di vaccinazione di massa nei grandi hub.