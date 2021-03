Mattarella si vaccina contro il Covid-19: il presidente della Repubblica allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) La campagna vaccinale deve procedere sempre più spedita per far uscire l’Italia dalla morsa del Covid-19 e in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Sergio Mattarella si vaccina È arrivato anche il momento del presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato compirà 80 anni il prossimo luglio e rientra quindi nelle categoria con la precedenza nella vaccinazione previste dalla regione Lazio. Mattarella si recherà oggi all’ospedale Spallanzani di Roma, intorno alle ore 12, per ricevere la sua dose di vaccino. Sergio Mattarella e il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021) La campagnale deve procedere sempre più spedita per far uscire l’Italia dalla morsa del-19 e in queste ore ilSergiosi vaccinerà all’ospedale Lazzarodi Roma. SergiosiÈ arrivato anche il momento del. Il Capo dello Stato compirà 80 anni il prossimo luglio e rientra quindi nelle categoria con la precedenza nellazione previste dalla regione Lazio.si recherà oggi all’ospedaledi Roma, intorno alle ore 12, per ricevere la sua dose di vaccino. Sergioe il ...

