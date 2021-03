Mattarella si vaccina contro il Covid-19 allo Spallanzani

(Di martedì 9 marzo 2021) Nella giornata di oggi, il Presidente della Repubblica Sergiosi vaccinerà all’ospedale Lazzarodi Roma. L’informazione arriva dall’Adnkronos venuta a conoscenza del fatto da fonti ospedaliere. Il Capo dello Stato è atteso a mezzogiorno nella struttura ospedaliera del quartiere Monteverde. Il Capo di Stato aveva affermato, infatti, nel suo messaggio di fine anno: “rsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. Gaia ...

Advertising

Adnkronos : #COVID19, #Mattarella si vaccina domani allo #Spallanzani - fattoquotidiano : Il presidente Mattarella si vaccina contro il Covid martedì. Nel discorso di fine anno aveva detto: “E’ una scelta… - Corriere : Roma, il presidente Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani - ufogufo : RT @fanpage: 'Situazione disastrosa' a Bari - Salvato00506710 : RT @noitre32: Domani Mattarella si vaccina ??Come vorrei essere presente per verificare cosa contiene la la fiala....... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella vaccina

Covid,siLa notizia riportata da Adnkronos non sarebbe stata tuttavia confermata da fonti del Quirinale. Il Capo dello Stato che in più occasioni si era espresso a favore del ...SergiosiÈ arrivato anche il momento del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato compirà 80 anni il prossimo luglio e rientra quindi nelle categoria con la precedenza ...Fino ad oggi visto che Sergio Mattarella, 80 anni il prossimo luglio, verrà vaccinato all'ospedale Spallanzani di Roma.AGI - Toccato, insieme alla cifra di 100 mila morti, un anno di tempo dal dpcm Conte 'Io resto a casa' che mise l'Italia di fronte al lockdown come argine al dramma della pandemia, è ora il governo Dr ...