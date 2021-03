Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani con dose Moderna (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, Moderna, all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sono cominciate le vaccinazioni per le persone della sua età (ha 79 anni). Prima di lasciare il centro ospedaliero, Mattarella ha atteso in una stanza insieme agli altri vaccinati i 15 minuti di osservazione di rito."Grande ammirazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella", che "ancora un volta ha dimostrato di essere un grande presidente" ha detto il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che ha accolto e accompagnato Mattarella in Istituto. "E' venuto da noi come un cittadino normale, ha fatto il suo percorso, ha aspettato, si è seduto e ha fatto il vaccino. Dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto la primadi vaccino anti Covid,, all'ospedaledi Roma, dove sono cominciate le vaccinazioni per le persone della sua età (ha 79 anni). Prima di lasciare il centro ospedaliero,ha atteso in una stanza insieme agli altri vaccinati i 15 minuti di osservazione di rito."Grande ammirazione per il presidente della Repubblica Sergio", che "ancora un volta ha dimostrato di essere un grande presidente" ha detto il direttore sanitario dell'Inmidi Roma, Francesco Vaia, che ha accolto e accompagnatoin Istituto. "E' venuto da noi come un cittadino normale, ha fatto il suo percorso, ha aspettato, si è seduto e ha fatto il vaccino. Dopo ...

Advertising

TeresaBellanova : Il presidente #Mattarella si è vaccinato questa mattina allo Spallanzani. Vederlo seduto in attesa circondato dall… - luigidimaio : Punto di riferimento per tutto il Paese ed esempio di compostezza, il Presidente #Mattarella con rispetto si è semp… - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - Margher69152351 : RT @LaPrimaManina: Oggi #Mattarella, in fila con gli altri pazienti, è stato vaccinato allo Spallanzani. Gli è andata bene, perchè nella g… - Martina95190659 : RT @GiancarloDeRisi: Mattarella lascia lo 'Spallanzani' dopo essere stato vaccinato con siero Moderna. Si allontana accompagnato dalla scor… -