Mattarella è stato vaccinato Quando sarà il turno dei parlamentari?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Finalmente, il Capo delloSergio, 79 anni di età e sulle spalle una responsabilità istituzionale enorme, è. Ha atteso d’essere convocato, si è messo in fila allo Spallanzani come un cittadino qualunque e, giunto il suo, è. Evidentemente temendo l’accusa di privilegiare “la Casta”, il ministro della Sanità Roberto Speranza non ha ancora risposto ai presidenti di Senato e Camera che da tempo gli chiedono come epotranno vaccinare i rispettivi. Loro gli scrivono, lui non risponde. Passa così l’idea che presidenza della Repubblica e Parlamento non svolgano un servizio primario e che dalla buona salute di chi ne incarna la funzione non dipenda l’interesse ...