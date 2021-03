Mattarella che si vaccina e quella foto perfetta: un «Fratelli d’Italia» che ci fa ritrovare il senso del «noi» (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Repubblica si è vaccinato allo Spallanzani di Roma, in fila come gli altri, italiano tra gli italiani, genitore tra genitori, nonno tra i nonni. La potenza dell’immagine che è il nostro puntino bianco sulla fine del tunnel della pandemia Leggi su corriere (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Repubblica si èto allo Spallanzani di Roma, in fila come gli altri, italiano tra gli italiani, genitore tra genitori, nonno tra i nonni. La potenza dell’immagine che è il nostro puntino bianco sulla fine del tunnel della pandemia

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1… - meb : Che emozione vedere il nostro Presidente #Mattarella allo Spallanzani per il vaccino. Immagini che ci danno speranz… - Quirinale : #8marzo #Mattarella:è doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di grande riconoscenza alle tante donne che da… - aliciasbb : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e pre… - gispedicato : RT @claudiocerasa: La foto di Mattarella, mentre aspetta il turno per vaccinarsi, è bellissima. Ma un paese costretto a considerare il pres… -