Mascherine | 164 milioni spesi per l’acquisto dagli italiani nel 2020

Nel 2020 gli italiani hanno speso in farmacia 164 milioni di euro solo per le Mascherine, le vendite sono centuplicate rispetto al 2019 Le Mascherine sono diventate da un momento all'altro l'oggetto più ambito ed introvabile del mercato. All'inizio della pandemia infatti, la domanda superava di gran lunga l'offerta. Ben presto però le case di produzione si sono adeguate e adesso le Mascherine di tutti i tipi sono trovabili in qualsiasi farmacia o anche negozio di altro tipo. La spesa per le Mascherine Nel 2020 gli italiani hanno speso in farmacia 164 milioni di euro solo per le Mascherine (chirurgiche, Ffp2, lavabili). Le vendite sono centuplicate rispetto al 2019. Sono cifre fornite da ...

