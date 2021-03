Mascali | cenere killer | Dora perde il controllo dell’auto Muore trafitta dal guardrail

(Di martedì 9 marzo 2021) Drammatico incidente ieri lungo la via Carrata a, in provincia di Catania.Sciortino, 34 anni, è mortadal. Incidente a(Catania),morta in un tragico incidente La donna percorreva la via Carrata a bordo della sua Peugeot 206 in direzione di un complesso residenziale quando ha perso ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RossanaNicolosi : #Incidentemortale a #Mascali (#Catania): a causa della #cenere dell'#Etna una giovane #donna è finita fuori strada… - Dieu777 : Mascali, cenere sulla spiaggia: città coperta dai lapilli - BELLA782357341 : RT @3BMeteo: Paesaggio surreale a Mascali. La #cenere dell'#Etna ha ricoperto tutto. - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Paesaggio surreale a Mascali. La #cenere dell'#Etna ha ricoperto tutto. - 3BMeteo : Paesaggio surreale a Mascali. La #cenere dell'#Etna ha ricoperto tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Mascali cenere

3bmeteo

...regionale e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla... in particolare, Sant'Alfio, Giarre,, hanno reso la situazione ancora più critica. La ......regionale e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla... in particolare Sant'Alfio, Giarre e, ha reso la situazione ancora più critica. La Protezione ...MASCALI - Tragico incidente mortale ieri sera, poco dopo le 18, a Mascali (Catania), esattamente in via Carrata, dove una giovane donna avrebbe perso la ...– Continua l’attività eruttiva dai crateri sommitali dell’Etna. Allo stato attuale l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori medi e la sua sorgente risulta in prossim ...