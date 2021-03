Marsiglia-Rennes (mercoledì 10 marzo, ore 19): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. La prima di Sampaoli senza Amavi e Rongier, Genesio con 2 squalificati (Di martedì 9 marzo 2021) Recupero della ventiduesima giornata di Ligue 1 e il nuovo Marsiglia di Sampaoli proverà a tornare alla vittoria affrontando in casa il temibile Rennes. Bruciante la sconfitta in coppa di Francia per mano del Canet-Roussillon, squadra di quarta divisione francese. Al tecnico argentino il compito di rivitalizzare una squadra smarritasi in questo 2021 dopo una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 9 marzo 2021) Recupero della ventiduesima giornata di Ligue 1 e il nuovodiproverà a tornare alla vittoria affrontando in casa il temibile. Bruciante la sconfitta in coppa di Francia per mano del Canet-Roussillon, squadra di quarta divisione francese. Al tecnico argentino il compito di rivitalizzare una squadra smarritasi in questo 2021 dopo una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Marsiglia-Rennes (mercoledì 10 marzo, ore 19): convocati, formazioni ufficiali, - sportli26181512 : Ligue 1: Marsiglia-Rennes LIVE: Scende in campo anche la Ligue 1 in questo mercoledì, con... - infobetting : Marsiglia-Rennes (mercoledì 10 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici. - Fantacalciok : Olympique Marsiglia – Rennes: dove vedere la diretta live e risultato - sportnotizie24 : #Marsiglia-#Rennes, le probabili formazioni: squadre in cerca di punti per l'Europa -