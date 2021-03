Marino rivela | «Stavo portando Lewandowski e Modric al Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021) Pierpaoloparla del suo passato e del suo presente: ecco le dichiarazioni su, un tempo in orbitaPierpaoloparla del suo passato: ecco le dichiarazioni del dt dell’Udinese a Radio Marte. MUSSO E DE PAUL – «Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma noi non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forte egoisticamente per me è meglio».– «per prenderli? Sì, ne ho parlato tante volte, anche Huntelaar che però non volle venire in Serie C, si stava già affacciando all’Under 21.andrai a trattarlo a Zagabria per 8 milioni però non c’erano garanzie per poterlo lasciare lì e poi ...