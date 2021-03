Marika Fruscio sui social: “Sempre è la festa della donna” (FOTO) (Di martedì 9 marzo 2021) “Ieri era la festa della donna ma anche oggi domani e dopodomani Sempre è la festa della donna. Rispetto ed amore per noi tutti i giorni“. Marika Fruscio celebra la festa delle donne e incanta i suoi followers con una FOTO che non nasconde la sua bellezza. La mimosa è solo sullo sfondo, dietro il sorriso di una delle showgirl più seguite sui social. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Ieri era lama anche oggi domani e dopodomaniè la. Rispetto ed amore per noi tutti i giorni“.celebra ladelle donne e incanta i suoi followers con unache non nasconde la sua bellezza. La mimosa è solo sullo sfondo, dietro il sorriso di una delle showgirl più seguite sui. SportFace.

Advertising

JohSogos : RT @marikafruscio10: 'Marika Fruscio è da togliere il fiato. Posa in lingerie e scrive: 'Why not?'' - JohSogos : RT @marikafruscio10: 'Marika Fruscio festeggia le donne in intimo, tutto troppo gonfio: favolosa' - caps2021 : RT @dea_channel: uno spettacolo imperdibile oggi sua divinità la dea Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????????? - dea_channel : uno spettacolo imperdibile oggi sua divinità la dea Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????????? - MHernandezRosel : RT @marikafruscio10: 'Marika Fruscio è da togliere il fiato. Posa in lingerie e scrive: 'Why not?'' -