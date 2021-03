Marco Branca Inter: l’ex Ds dei nerazzurri cerca nuovi stimoli (Di martedì 9 marzo 2021) l’ex Ds dell’Inter Marco Branca è alla ricerca di un nuovo incarico da parte di una squadra della Serie A. L’avventura con la squadra nerazzurra è finita, e sta cercando di trovare nuove sfide che lo possano elettrizzare. Si vocifera che sia vicino ad una squadra che lo ha contattato, vi sveleremo di chi si tratta. Inter compleanno: oggi compie 113 anni Marco Branca Inter: quale sarà la sua prossima avventura? Marco Branca l’ex Direttore Sportivo dei nerazzurri ha rilasciato un Intervista a Radio Bruno Toscana in cui ha chiarito che sta per approdare in una nuova squadra di Serie A. La futura squadra si chiama Fiorentina, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021)Ds dell’è alla ridi un nuovo incarico da parte di una squadra della Serie A. L’avventura con la squadra nerazzurra è finita, e stando di trovare nuove sfide che lo possano elettrizzare. Si vocifera che sia vicino ad una squadra che lo ha contattato, vi sveleremo di chi si tratta.compleanno: oggi compie 113 anni: quale sarà la sua prossima avventura?Direttore Sportivo deiha rilasciato unvista a Radio Bruno Toscana in cui ha chiarito che sta per approdare in una nuova squadra di Serie A. La futura squadra si chiama Fiorentina, ...

Advertising

Pall_Gonfiato : Marco #Branca: 'Pronto a rimettermi in gioco con un #progetto serio' - robertofabbrini : @Xueza_00 Verde meravigliosa la ricordo soprattutto con Marco Branca in una partita di fine stagione ma potrei sbagliare - Delpinsky : @alientrez @PresMoratti @FIGC Ti sfugge che anche Marco Branca comprava le SIM svizzere nel negozio del De Cillis ??… - GennaroSenatore : @MaxRibaudo Al Branca ci finii la prima volta per sbaglio.E rispetto ai centri sociali che conoscevo io (il corto c… - aammaturo : RT @KingEric_VII: Diodato ha fatto più stecche di Marco Branca -