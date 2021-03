Marcella Bella e quel famoso flirt con Red Canzian (Di martedì 9 marzo 2021) Marcella Bella è stata per almeno quindici anni, a partire di primi anni Settanta, una delle voci più apprezzate in Italia per la sua versatilità e portando spesso brani innovativi. Da giovanissima, Marcella Bella ha avuto un flirt con Red Canzian, che all’epoca era appena divenuto il bassista dei Pooh. Il rapporto tra loro è durato solo pochi mesi. Giuseppa Marcella Bella, nota solo come Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952 sotto il segno dei Gemelli. Da giovane si è guadagnata il soprannome di “cespuglio”, grazie alla sua chioma leonina di cui è sempre andata molto fiera. L’artista ha avuto la sua grande occasione grazie a Mike Bongiorno. Fu lui a conoscerla e a capire il suo potenziale, quindi la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è stata per almeno quindici anni, a partire di primi anni Settanta, una delle voci più apprezzate in Italia per la sua versatilità e portando spesso brani innovativi. Da giovanissima,ha avuto uncon Red, che all’epoca era appena divenuto il bassista dei Pooh. Il rapporto tra loro è durato solo pochi mesi. Giuseppa, nota solo come, è nata a Catania il 18 giugno 1952 sotto il segno dei Gemelli. Da giovane si è guadagnata il soprannome di “cespuglio”, grazie alla sua chioma leonina di cui è sempre andata molto fiera. L’artista ha avuto la sua grande occasione grazie a Mike Bongiorno. Fu lui a conoscerla e a capire il suo potenziale, quindi la ...

Advertising

spenceremilys : comunque Marcella bella fan di Tommaso Zorzi ed è all that matters. bellissimo #tzvip - Mattiabuonocore : In questo senso Amadeus fa bene a gridare al miracolo: che Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella abbian… - Malvy34087444 : RT @lostjnpieces: comunque solo stefania poteva mettersi a far video con marcella bella da inviare a tommaso, queste cose non le fai a gen… - adorevcoffee : RT @lostjnpieces: comunque solo stefania poteva mettersi a far video con marcella bella da inviare a tommaso, queste cose non le fai a gen… -