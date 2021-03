Maneskin: Damiano David nelle sue foto da adolescente, ecco com'era (Di martedì 9 marzo 2021) Le foto da adolescente di Damiano David, frontman dei Maneskin, hanno scatenato l'entusiasmo dei fan della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021. Sul web sono circolate le foto che ritraggono Damiano David da adolescente e ribadiscono il fascino innato del frontman dei Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021. Era il 2017 quando i Maneskin conquistavano il pubblico di X-Factor, classificandosi al secondo posto nel talent di Sky. Successivamente, il gruppo è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche da coloro che non avevano seguito il loro percorso televisivo sotto la guida di Manuel Agnelli, grazie a brani di successo quali Morirò da Re e Torna a Casa che hanno scalato le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Ledadi, frontman dei, hanno scatenato l'entusiasmo dei fan della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021. Sul web sono circolate leche ritraggonodae ribadiscono il fascino innato del frontman dei, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021. Era il 2017 quando iconquistavano il pubblico di X-Factor, classificandosi al secondo posto nel talent di Sky. Successivamente, il gruppo è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche da coloro che non avevano seguito il loro percorso televisivo sotto la guida di Manuel Agnelli, grazie a brani di successo quali Morirò da Re e Torna a Casa che hanno scalato le ...

_the_jackal : Damiano dei Maneskin sta collezionando tutte le gemme dell'infinito #Sanremo2021 - IlContiAndrea : Damiano dei #Maneskin è figo e travolge la band. Il palco se lo 'mangia' e spinge in avanti la canzone. Nulla da di… - stanzaselvaggia : Damiano è la sostanza, Achille Lauro la parodia.#Sanremo2021 #maneskin - Giu_ggiola : le ragazze non vogliono le mimose, vogliono Damiano David dei maneskin - AnnaRug93042836 : @itaintaaron Non capisci l'italiano ma volevo dire che sei perfetto e bellissimo ma mai a livello di Damiano dei Maneskin? -