Manchester United-Milan Europa League | 11 marzo ore 18 | 55 | formazioni | quote | pronostici

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - Julio_Arnes : Che bella squadra il Manchester United ragazzi - CapitanBergomi : Piango perché volevo trollare ma simpatizzo seriamente Manchester United hah -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere la sfida frae Milan , in programma giovedì 11 marzo alle 18.55 all'Old Trafford . Assistenti Toma Klannik e Andra Kovai, il quarto uomo sarà Matej Juc. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, ...Il Milan sfiderà giovedì sera ad Old Trafford il, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida dal sapore di rivalità antica e che ha un significato particolare soprattutto per Massimo Taibi: l'ex portiere ...IL REPORT Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare; squadra poi in campo, sul centrale, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcune esercitazioni tecnic ...Il difensore serbo ha parlato anche del suo rapporto con Vlahovic: “Quando è arrivato ho provato ad aiutarlo il più possibile. Tomovic ha fatto lo stesso con me all’inizio” Nikola Milenkovic, difensor ...