Manchester United-Milan: arbitrerà lo sloveno Slavko Vin?i? (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà il 41enne arbitro sloveno, Slavko Vin?i?, a dirigere il match di Europa League tra Manchester United e Milan, in programma giovedì 11 marzo alle 18.55 all’Old Trafford. Gli assistenti saranno Tomaž Klan?nik e Andraž Kova?i?; il quarto uomo sarà Matej Jug. Var e Assistente Var, rispettivamente: Bastian Dankert e Jure Praprotnik. Foto: SportFair L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà il 41enne arbitroVin?i?, a dirigere il match di Europa League tra, in programma giovedì 11 marzo alle 18.55 all’Old Trafford. Gli assistenti saranno Tomaž Klan?nik e Andraž Kova?i?; il quarto uomo sarà Matej Jug. Var e Assistente Var, rispettivamente: Bastian Dankert e Jure Praprotnik. Foto: SportFair L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - _esegesi_ : Un motivo in più per tifare Manchester United. - FianViadaNapoli : Si è allungata anche la storia di Ferguson al Manchester United -