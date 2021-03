Manchester United, Maguire tra Milan e passato: “In Europa sarà sfida emozionante. Con i miei fratelli ci prendevamo a calci…” (Di martedì 9 marzo 2021) Harry Maguire, difensore e capitano del Manchester United, si è raccontato ai microfoni di Uefa.com commentando diversi aspetti della sua vita da calciatore. Dai primi passi con i suoi fratelli fino all'essere diventato un perno di una delle squadre più importanti del mondo. Inevitabile, poi, uno sguardo alla prossima gara di Europa League contro il Milan...A tutto Maguirecaption id="attachment 929929" align="alignnone" width="720" Maguire Manchester United (getty images)/captionParla subito del presente Maguire e della gara di Coppa contro il Milan: "Da ragazzo seguivo sempre il Milan che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Harry, difensore e capitano del, si è raccontato ai microfoni di Uefa.com commentando diversi aspetti della sua vita da calciatore. Dai primi passi con i suoifino all'essere diventato un perno di una delle squadre più importanti del mondo. Inevitabile, poi, uno sguardo alla prossima gara diLeague contro il...A tuttocaption id="attachment 929929" align="alignnone" width="720"(getty images)/captionParla subito del presentee della gara di Coppa contro il: "Da ragazzo seguivo sempre ilche è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto ...

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - YBah96 : RT @SimoneCristao: Andrà come andrà ma finalmente si tornano ad assaggiare le nostre classiche europee Bentornato Manchester United - Mila… - Fantacalciok : Manchester United – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -