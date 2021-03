Manchester United, Maguire: «Esaltati dalla sfida con il Milan» (Di martedì 9 marzo 2021) Harry Maguire, capitano del Manchester United, parla in vista della sfida contro il Milan in Europa League: ecco le sue dichiarazioni Harry Maguire, capitano del Manchester United, ha parlato della sfida con il Milan in un’intervista a Uefa.com. Milan – «Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo Esaltati. Sarà una sfida emozionante». DALOT – «Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Harry, capitano del, parla in vista dellacontro ilin Europa League: ecco le sue dichiarazioni Harry, capitano del, ha parlato dellacon ilin un’intervista a Uefa.com.– «Da ragazzo seguivo sempre il, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo. Sarà unaemozionante». DALOT – «Diogo è in prestito dalloe sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che ilè forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà ...

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - SkySport : Manchester United-Milan, Rashford a rischio forfait: problemi alla caviglia - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - la_rossonera : ????? Ibrahimovic a prosegue spedito il lavoro di recupero. L’obiettivo è esserci per il ritorno di Europa League co… - PugilistSteve : Manchester United face transfer dilemma over Solskjaer's favourite duo -