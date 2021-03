Manchester City, Guardiola sereno: “Southampton? Vinceremo 18-0” (Di martedì 9 marzo 2021) Pep Guardiola è sereno nonostante il ko subito nel derby di Manchester: i punti sui Red Devils sono comunque 11 e la vittoria della Premier League non sembra al momento essere messa in dubbio. Il tecnico ha anche a cuore il momento del Barcellona, sua ex squadra: “Congratulazioni al presidente Joan Laporta per le elezioni. La sua personalità genererà una buona atmosfera . Gli auguro tutta la fortuna per questa stagione e per quelle successive”. La prossima sfida del City sarà contro il Southampton, che nel match con lo United subì un clamoroso 9-0. Il confronto a distanza stuzzica Guardiola, che ci tiene a vincere anche nel computo delle marcature alla stessa squadra: “Ne segneremo 18. Il risultato finale 18-0 … che domanda! Hanno concesso nove perché hanno giocato tutto partita con un ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Pepnonostante il ko subito nel derby di: i punti sui Red Devils sono comunque 11 e la vittoria della Premier League non sembra al momento essere messa in dubbio. Il tecnico ha anche a cuore il momento del Barcellona, sua ex squadra: “Congratulazioni al presidente Joan Laporta per le elezioni. La sua personalità genererà una buona atmosfera . Gli auguro tutta la fortuna per questa stagione e per quelle successive”. La prossima sfida delsarà contro il, che nel match con lo United subì un clamoroso 9-0. Il confronto a distanza stuzzica, che ci tiene a vincere anche nel computo delle marcature alla stessa squadra: “Ne segneremo 18. Il risultato finale 18-0 … che domanda! Hanno concesso nove perché hanno giocato tutto partita con un ...

