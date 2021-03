Manchester City, Guardiola: «Perdere è normale, siamo noi l’eccezione» – VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa sulla straordinaria stagione del Manchester City: le sue parole Pep Guardiola è convinto che la sconfitta nel derby contro il Manchester United non lascerà strascichi nei suoi giocatori. «La sconfitta contro lo United non inciderà sulla preparazione per la gara di domani, anche quando vinciamo non pensiamo mai alla partita precedente. Non ci deprimiamo se una partita non va come avremmo voluto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Pepha parlato in conferenza stampa sulla straordinaria stagione del: le sue parole Pepè convinto che la sconfitta nel derby contro ilUnited non lascerà strascichi nei suoi giocatori. «La sconfitta contro lo United non inciderà sulla preparazione per la gara di domani, anche quando vinciamo non penmai alla partita precedente. Non ci deprimiamo se una partita non va come avremmo voluto». Leggi su Calcionews24.com

