Mafia Capitale | sentenza appello bis attesa a 7 anni da inchiesta Adnkronos 2

(Di martedì 9 marzo 2021) () – Lo scorso 1 dicembre il procuratore generale Pietro Catalani ha chiesto una condanna a undicie un mese per Massimo Carminati e a 12, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Salvatore Buzzi. Al primo processo di, l’11 dicembre del 2018, quando era stata ribaltata ladi primo grado con il riconoscimento dell’associazione mafiosa, Carminati venne condannato dai giudici della Terza Corte d’di Roma a 14e mezzo, e Buzzi a 18e 4 mesi. Nel frattempo sono passati definitivamente allo Stato beni per quasi 30 milioni di euro appartenuti ad alcuni degli imputati, tra cui una novantina di opere d’arte che Massimo Carminati custodiva nella sua villa: disegni di Renato Guttuso, dipinti e diverse opere ...

Arriverà a distanza di 7 anni dall'inchiesta, e senza più l'accusa di mafia, la sentenza d'Appello bis sul 'Mondo di Mezzo', prevista in serata a Roma. Fu la Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2019, a ...(Adnkronos) - Lo scorso 1 dicembre il procuratore generale Pietro Catalani ha chiesto una condanna a undici anni e un mese per Massimo Carminati e a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Salva ...