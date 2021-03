Mafia Capitale | sentenza appello bis attesa a 7 anni da inchiesta Adnkronos 2

Advertising

repubblica : Roma capitale dello smistamento di marijuana. Operazione internazionale antidroga, 55 arresti: I carabinieri scopro… - Imigliorisonol1 : RT @Adnkronos: #MafiaCapitale, ecco sentenza appello bis a 7 anni da inchiesta - NotteCriminale : Roma/ Da”Mafia Capitale” a “Terra di mezzo”, sette anni per capire chi è vittima e chi carnefice. Alle 20.30 la sen… - Pura_Vida69 : RT @Adnkronos: #MafiaCapitale, ecco sentenza appello bis a 7 anni da inchiesta - HillaryElkann : RT @Adnkronos: #MafiaCapitale, ecco sentenza appello bis a 7 anni da inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Capitale

Adnkronos

... convalidato l'arresto, aveva emesso il divieto di dimora nella. Questa volta, l'uomo K. Z. si è presentato in un bar di via Collatina e, millantando nuovamente di essere un capo...... convalidato l'arresto, aveva emesso il divieto di dimora nella. Questa volta, l'uomo K. Z. si è presentato in un bar di via Collatina e, millantando nuovamente di essere un capo...(Adnkronos) - Lo scorso 1 dicembre il procuratore generale Pietro Catalani ha chiesto una condanna a undici anni e un mese per Massimo Carminati e a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Salva ...I primi sospetti risalgono al 2018. I carabinieri avevano notato che ad ogni controllo alla stazione Tiburtina, al capolinea Tibus dei pullman, c'era il fuggi fuggi dei nigeriani con un trolley al seg ...