"Ma non si vergogna?". Vaccino, Roncone umilia Paola Taverna: la grillina non riesce neanche a rispondere, disastro in tv | Video (Di martedì 9 marzo 2021) Fabrizio Roncone ne fa una questione di coerenza. Ospite dell'Aria Che Tira, il giornalista si trova di fronte a Paola Taverna, grillina da sempre contraria ai vaccini. "Visto che lei evoca la memoria, mi chiedevo se provi un poco di vergogna nel ricordare le parole che lei usava nei confronti dei vaccini da accanita sostenitrice No Vax, ha cambiato idea?", chiede la firma del Corriere della Sera rompendo gli indugi. Immediata la replica della senatrice del Movimento 5 Stelle che alle accuse replica stizzita: "Abbia l'accortezza anche li di provare un po' vergogna per come la stampa ha strumentalizzato quella fase. Ho un disegno di legge per informare la popolazione sui vaccini piuttosto che obbligarla". "Questa - e qui la Taverna strappa un sorriso a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Fabrizione fa una questione di coerenza. Ospite dell'Aria Che Tira, il giornalista si trova di fronte ada sempre contraria ai vaccini. "Visto che lei evoca la memoria, mi chiedevo se provi un poco dinel ricordare le parole che lei usava nei confronti dei vaccini da accanita sostenitrice No Vax, ha cambiato idea?", chiede la firma del Corriere della Sera rompendo gli indugi. Immediata la replica della senatrice del Movimento 5 Stelle che alle accuse replica stizzita: "Abbia l'accortezza anche li di provare un po'per come la stampa ha strumentalizzato quella fase. Ho un disegno di legge per informare la popolazione sui vaccini piuttosto che obbligarla". "Questa - e qui lastrappa un sorriso a ...

