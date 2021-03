Ma George Orwell era di destra o di sinistra? Una querelle letteraria

(Di martedì 9 marzo 2021) Ma Eric Arthur Blair aliasera dio di? Shakerate le ideologie, valicati i dogmi, globalizzati i pensieri, oggi la domanda assume un fascino -diciamo-vintage. Eppure, accade che in un bel libro di Marco Sommariva, Appropriazione indebita (Ventizeronovanta, euro 15 pp 110) con testi di Erri De Luca che non è esattamente divenga incasellato ain quanto antifascista, citando un passo dell'iano La strada di Wigan Pier: “E' qualcosa di peggio che inutile scartare il fascismo come “sadismo collettivo” e “di massa” o qualche altra facile etichetta del genere. Se sostenete che è soltanto un'aberrazione che in breve tempo si esaurirà da sola, vi cullate in un sogno dal quale vi desterete nel momento ...

Advertising

rudy_matrix : RT @Poesiaitalia: Non è tanto restare vivi, quanto restare umani che è importante. George Orwell - 1984 - NoemiSalvatori : RT @TerValentino: LEGO Leggo Esclusivamente George Orwell #paracronimi #scritturebrevi #SBLab2021 #UNIMC @UniMC @FChiusaroli - ChiaraIavarone_ : RT @TerValentino: LEGO Leggo Esclusivamente George Orwell #paracronimi #scritturebrevi #SBLab2021 #UNIMC @UniMC @FChiusaroli - Lu_scnt : RT @TerValentino: LEGO Leggo Esclusivamente George Orwell #paracronimi #scritturebrevi #SBLab2021 #UNIMC @UniMC @FChiusaroli - ChuanHu5 : RT @TerValentino: LEGO Leggo Esclusivamente George Orwell #paracronimi #scritturebrevi #SBLab2021 #UNIMC @UniMC @FChiusaroli -

Ultime Notizie dalla rete : George Orwell

Sky Tg24

Nel 2014 da un sondaggio di YouGov è emerso che quasi sei britannici su dieci si dichiaravano fieri dell'impero, definito un'entità razzista da figure comee Gandhi. Fatto non ...V per Vendetta, la trama In futuro prossimo l'Inghilterra è diventato un regno dittatoriale e autartico che sembra richiamare il modello di quello che si trova tra le pagine di 1984 diTaglia e cuci di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a “Verissimo”, il talk di Silvia Toffanin, in onda sabato 6 marzo, La Orlando e ...V per Vendetta è il film con Natalie Portman che racconta di un rivoluzionario che si muove in un mondo distopico e corrotto ...