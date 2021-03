M5s | Toninelli | “Rottura nel Movimento? Assolutamente no Basta braccio di ferro al nostro interno | fa male a noi e al Paese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) “Non c’è nessun rischio di. Nel M5s la democrazia diretta vive grazie a Rousseau e quindi se c’è chi crede che non si può vivere senza di questa deve lasciare. Rousseau non esiste senza ilcon questodiinsopportabile al, ci indeboliamo noi e si indebolisce il”. Così il senatore M5s, Danilo, parlando del manifesto ControVento che verrà lanciato domani. “Beppe è una figura che ha rivoluzionato la politica italiana. Ora speriamo che il Pd risolva i suoi problemi e noi i nostri. Conte potrà aiutarci a far risollevare la testa al”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.