Luna Rossa stanotte si gioca l’America’s Cup

Ci siamo. Luna Rossa stanotte inizia la corsa per portare a casa l'America's Cup. Da domani pomeriggio alle 16 (le 4 ora italiana) potremo seguire le regate. Ecco tutti i dettagli. Quando e dove potremo vedere Luna Rossa stanotte? Dopo la vittoria contro la Gran Bretagna Luna Rossa stanotte torna in acqua per contendere la prestigiosa America's Cup contro i campioni in carica di Team New Zealand. La prima regata è prevista domani 10 marzo alle ore 16 in Nuova Zelanda, le 4 del mattino in Italia. Si ripete la sfida di 21 anni fa, quando a vincere fu la Nuova Zelanda. Ma anche se sulla carta Luna Rossa non è la favorita, perché conosce poco il campo di regata, in realtà questi 21 ...

