L’ultimo acquisto della Lega in Sicilia è passato da sinistra e destra durante la stessa elezione e ha dovuto ristampare i manifesti

"Spero di tornare presto in Sicilia ma per occuparmi di altro". Matteo Salvini lo ripete praticamente al termine di ogni udienza del processo in cui è accusato di sequestro di persona per i casi Gregoretti e Open Arms. In realtà, i viaggi tra Catania e Palermo del segretario del Carroccio coincidono da mesi anche con vicende extra giudiziarie. Dalla convention della Lega, a inizio ottobre 2020, fino al faccia a faccia con il presidente Nello Musumeci e lo stato maggiore del partito nell'Isola subito dopo l'insediamento del governo Draghi. L'ultima tappa, venerdì scorso, ha portato in dote anche un nuovo leghista che andrà ad allargare il fronte isolano: si tratta di Alessandro Porto, assessore alla Protezione civile nella giunta di destra che guida il Comune di Catania. Salgono così a due gli esponenti del Carroccio ...

