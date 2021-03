L’ultima “priorità” dei Cinquestelle: istituire una Giornata nazionale in ricordo di Casaleggio (Di martedì 9 marzo 2021) Una mossa diversiva? Una proposta per spostare l’attenzione dallo tsunami che ha investito i 5Stelle alle magnifiche sorti e progressive della digitalizzazione? L’ultima proposta della piattaforma Rousseau Alla vigilia della ufficializzazione dello strappo di Casaleggio jr, dalla piattaforma Rousseau arriva l’idea geniale. istituire una Giornata nazionale in ricordo di Gianroberto Casaleggio. Proprio così. Basta leggere le parole, trasudanti entusiasmo, di Enrica Sabatini. Sul blog delle Stelle. Una Giornata nazionale in memoria di Casaleggio senior “Il prossimo 12 aprile segnerà il quinto anno dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio. Cinque anni nei quali come Associazione Rousseau abbiamo lavorato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Una mossa diversiva? Una proposta per spostare l’attenzione dallo tsunami che ha investito i 5Stelle alle magnifiche sorti e progressive della digitalizzazione?proposta della piattaforma Rousseau Alla vigilia della ufficializzazione dello strappo dijr, dalla piattaforma Rousseau arriva l’idea geniale.unaindi Gianroberto. Proprio così. Basta leggere le parole, trasudanti entusiasmo, di Enrica Sabatini. Sul blog delle Stelle. Unain memoria disenior “Il prossimo 12 aprile segnerà il quinto anno dalla scomparsa di Gianroberto. Cinque anni nei quali come Associazione Rousseau abbiamo lavorato ...

