Luka Sabbat | chi è il nuovo Fashion Idol della Gen Z?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) GLI INIZI DIEra il 2012 quando su Instagram appariva la foto di un bimbo riccioluto così descritta: “Non riesco a trovare una bella foto di me stesso, quindi immagino che la prima foto sarà del mio fratellino”. A postare su l’allora giovanissimo social network era un quattordicenne. Modello, influencer e, di recente, anche attore, per sua stessa ammissioneiniziò ad usare la piattaforma fotografica quasi per gioco, sicuramente senza immaginare che ad oggi quello stesso account @sarebbe stato seguito da più di due milioni e mezzo di fedeli fans. Ciò che era cominciato come un modo per condividere foto con gli amici è diventato nel tempo il custodemaggior parte dei ricordi dell’influencer americano (classe 1997), inclusi i ...