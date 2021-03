Luis Cavani: «Mio figlio non vuole restare al Manchester United» (Di martedì 9 marzo 2021) Luis Cavani, padre dell’attaccante Edinson, ha parlato ai microfoni di TyC Sports del futuro del figlio al Manchester United: le sue dichiarazioni Luis Cavani, padre dell’attaccante Edinson, ha parlato ai microfoni di TyC Sports del futuro del figlio al Manchester United. «Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termine della stagione di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021), padre dell’attaccante Edinson, ha parlato ai microfoni di TyC Sports del futuro delal: le sue dichiarazioni, padre dell’attaccante Edinson, ha parlato ai microfoni di TyC Sports del futuro delal. «Mionon si sente a suo agio in Inghilterra estare vicino alla suo famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mioè quella di tornare in Sud America al termine della stagione di ...

