Luigino ha 84 anni e dona la sua dose di vaccino a una mamma malata di tumore (Di martedì 9 marzo 2021) Ha commosso tutti a Oggi è un altro giorno il signor Luigino con la sua generosità, il suo buon cuore. Il 16 marzo è il suo turno per il vaccino ma lui lo dona a chi ne ha più bisogno e non riesce ancora ad averlo. Da Vetralla in provincia di Viterbo il signor Luigino che ha 84 anni ha donato la sua dose di vaccino a una mamma di tre bambini che ha 45 anni ed è malata di tumore. I due non si conoscono ma lui vorrebbe incontrarla per darle coraggio. Adesso non si può e poi vivono in due regioni diverse, lei è in Toscana. Spera che la sua richiesta sia accettata, che il vaccino destinato a lui venga dato alla signora Giovanna.

