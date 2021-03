Luigi Tenco, la rabbia della famiglia contro la Palombelli a Sanremo (Di martedì 9 marzo 2021) La rabbia della famiglia di Luigi Tenco dopo il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo: “Chiacchiericcio pregno di ignoranza” Un monologo che voleva parlare delle donne, quello fatto da Barbara Palombelli sul palco dell’Ariston durante il 71° Festival di Sanremo. Un monologo che però è caduto in una serie di frasi infelici che hanno avuto una forte eco mediatica nei giorni successivi. Al centro della polemica, la famiglia del compianto Luigi Tenco, citato dalla giornalista come una persona che “giocando con una pistola ha trovato la morte“. Queste le parole che hanno suscitato rabbia e indignazione nella famiglia del cantante. In ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Ladidopo il monologo di Barbara: “Chiacchiericcio pregno di ignoranza” Un monologo che voleva parlare delle donne, quello fatto da Barbarasul palco dell’Ariston durante il 71° Festival di. Un monologo che però è caduto in una serie di frasi infelici che hanno avuto una forte eco mediatica nei giorni successivi. Al centropolemica, ladel compianto, citato dalla giornalista come una persona che “giocando con una pistola ha trovato la morte“. Queste le parole che hanno suscitatoe indignazione nelladel cantante. In ...

