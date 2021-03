Luca Zingaretti saluta Montalbano, le parole amare che sanno di addio (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Zingaretti ieri è tornato in onda con l’ultimo episodio di Montalbano, oggi le sue parole sanno di vero addio. E’ stato come sempre un grande successo quello che il Commissario Montalbano ha raggiunto anche eri sera con la prima serata dell’ultimo episodio inedito, dal titolo Il metodo Catalanotti. Un boom di ascolti per quello Leggi su youmovies (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ieri è tornato in onda con l’ultimo episodio di, oggi le suedi vero. E’ stato come sempre un grande successo quello che il Commissarioha raggiunto anche eri sera con la prima serata dell’ultimo episodio inedito, dal titolo Il metodo Catalanotti. Un boom di ascolti per quello

Advertising

DietrolaNotizia : Luca Zingaretti ringrazia popolo di Montalbano - Freedomtripita1 : Smessi gli abiti del Commissario Montalbano, Luca Zingaretti indossa quelli del direttore di un carcere di frontier… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LUCA ZINGARETTI COMMOSSO PER GLI ASCOLTI DI MONTALBANO: 'UN POPOLO CHE RISPONDE COMPATTO' - bubinoblog : LUCA ZINGARETTI COMMOSSO PER GLI ASCOLTI DI MONTALBANO: 'UN POPOLO CHE RISPONDE COMPATTO' - LuiseGabriella : RT @Giul_Granato: Il @pdnetwork litiga ovunque. Per le poltrone, come dice anche Zingaretti. A Napoli è De Luca vs. @Marco_Sarra vs. @a_bas… -