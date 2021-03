Lotteria degli scontrini | cosa succede adesso

(Di martedì 9 marzo 2021) La riffa di Stato è ufficialmente iniziata e l'11 marzo ci saranno le prime 10 estrazioni da 100.000 euro della, iniziativa governativa sviluppata nell'ambito del progetto "Italia cashless". Dal primo febbraio a oggi oltre 4 milioni di persone hanno richiesto il codice necessario per partecipare all'estrazione e il numero di transazioni valide per la prima estrazione mensile in programma l'11 marzo e basata sugli acquisti avvenuti tra il primo e il 28 febbraio è di 16.958.486 milioni di euro. Cos'è laQuesto significa che tra tutti glielettronici inviati telematicamente dagli esercenti per ogni euro di spesa effettuata fino a un massimo di 1000 euro di acquisti per 1000 biglietti ricevuti ne verranno estratti ...

