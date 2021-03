Lory Del Santo ha perso tre figli non due | Silenzio durato anni (Di martedì 9 marzo 2021) Lory Del Santo, all’anagrafe Loredana, è un attrice e una showgirl italiana. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’ ha rivelato quello che quasi nessuno sapeva: ha perso tre figli e non due. Lory Del Santo-Political24Lory Del Santo, il dolore di una madre Lory Del Santo ha avuto una vita costellata di successi televisivi ma anche segnata dal dolore di abusi e dal dolore della perdita dei suoi figli. L’ultimo, il suicidio del figlio, Loren. Tutti ricorderanno la morte del suo primo figlio Conor, avuto dall’amore con il cantante e chitarrista Eric Clapton. Il 20 marzo del 1991 la showgirl si trovava in un appartamento a New York con il ... Leggi su political24 (Di martedì 9 marzo 2021)Del, all’anagrafe Loredana, è un attrice e una showgirl italiana. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’ ha rivelato quello che quasi nessuno sapeva: hatree non due.Del-Political24Del, il dolore di una madreDelha avuto una vita costellata di successi televisivi ma anche segnata dal dolore di abusi e dal dolore della perdita dei suoi. L’ultimo, il suicidio delo, Loren. Tutti ricorderanno la morte del suo primoo Conor, avuto dall’amore con il cantante e chitarrista Eric Clapton. Il 20 marzo del 1991 la showgirl si trovava in un appartamento a New York con il ...

